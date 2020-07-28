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برلمان

باحثة سياسية: لجان الإخوان الإلكترونية تسعى للوقيعة بين مصر والكويت

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:01 ص
الاعتداء على مواطن
الاعتداء على مواطن مصرى بالكويت
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أحمد أيمن
قالت رحاب الجزار الباحثة في شئون السياسة والمرأة، أن مصر تبذل مجهودات كبيرة لحماية أمن وسلامة المواطن داخل وخارج مصر مشيدة بجهود الحكومة  مُمثلةً في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم ومجهودات السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت بسبب تحركاتهم السريعة في احتواء ومتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرَّض للاعتداء في دولة الكويت

وأكدت الجزار، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تسعى للحفاظ على كرامة وأمن وسلامة المواطن سواء في الداخل أو الخارج مهما كانت التكلفة.

وأوضحت أن العلاقات المصرية الكويتية أكبر من أية عمليات فردية، مشيرة إلى أن لجان جماعة الإخوان المحظورة الإرهابية الإلكترونية تسعى للاصطياد في الماء العكر في مثل هذه المواقف لمحاولة إحداث حالة توتر في العلاقات بين القاهرة والكويت لكنهم لن يفلحوا لقوة ووطادة العلاقات بينهما.
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