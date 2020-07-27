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رياضة

مرتضى منصور: الزمالك أعظم نادٍ في التاريخ .. وأعضاؤه ضربوا المثل في حب ناديهم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:22 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ملك موسى
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أعضاء النادي ضربوا المثل في حضورهم اليوم بالجمعية العمومية والمتوقع أن يصل إلى ٣٠ الف عضو.  

أضاف منصور أن نادي الزمالك أعظم ناد في التاريخ بالنسبة لنا.. مشيرا إلى أن الأعضاء تحملوا الصعاب من أجل ناديهم رغم أننا نعمل وسط ظروف صعبة وحرب من ممدوح عباس وغيره.

أوضح رئيس النادي أن عباس قدم طلبا لإيقاف الجمعية العمومية.. ورغم ذلك قمنا بتطوير النادي واعدا أعضاء النادي بأنه العام القادم سيتم الانتهاء من بناء فرع النادي بـ 6 أكتوبر.

واستمر توافد أعضاء النادي اليوم للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، التى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين. وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب. وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.
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