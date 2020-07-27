مشاجرة عنيفة بين مجموعة من السيدات والرجال بأحد الشوارع البريطانية.. فيديو

أصيب ثلاثة أشخاص في مشاجرة عنيفة اندلعت في أحد شوارع مقاطعة شيفيلد البريطانية، حيث هاجم حشد من الشباب بعضهم البعض بالكراسي والمكنسة وقطع الخشب.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تظهر لقطات مروعة عشرات الأشخاص محتشدين على طول الشارع في جنوب يوركشاير في 25 يوليو يهاجمون بعضهم البعض وسط صراخ و عويل المارة.

يمكن رؤية رجل عاري الصدر يحاول صد رجل آخر يضربه بعصا خشبية بينما يتبادل الآخرون اللكمات.

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ثم تظهر امرأة أخرى بقطعة كبيرة من الخشب تبدأ في تطويحها حولها، كما لو أنها تحاول ضرب رجل يحمل مكنسة خشبية مكسورة.

كما يمكن رؤية مجموعة من النساء، يحملن الطوب، وهن يتشاجرن مع رجل ويبدو أنه أصاب إحدى النساء في وجهها.



