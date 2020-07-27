محافظ الأقصر يناقش مع طلعت مصطفى استئناف أعمال إنشاء فندق فور سيزون

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى العقارية والمهندس أحمد هانى عضو مجلس الإدارة والمهندس محمد عاطف نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية وجهاد الصوافطة المدير المالى لمجموعة طلعت مصطفى وديمتريوس زاريكوس الرئيس التنفيذى لمجموعة فنادق الفور سيزون بالشرق الأوسط، والمهندس حسام الشرقاوى مدير عام التنفيذ للمشروع بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة لمناقشة استئناف أعمال إنشاء فندق فور سيزون الأقصر.





يذكر أن بداية فكرة الفنادق ذات الطراز المتفرد لمجموعة طلعت مصطفى العقارية جاءت بتطبيق فكرٍ جديد يستهدف تعظيم الإيرادات السياحية لمصر من خلال إقامة مشروعات تخاطب شرائح السائحين مرتفعي الإنفاق.





ونجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في جذب شركة فورسيزونز العالمية في ثلاثة مشروعات هي: فورسيزونز شرم الشيخ – فورسيزونز نايل بلازا على نيل القاهرة – فورسيزونز سان ستيفانو على شاطئ الإسكندرية.. والآن تتوسع فى الأقصر من خلال فندقها الجديد.