من 3 أغسطس المقبل.. ممنوع دخول ألمانيا إلا بعد فحص كورونا

أكد وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الاثنين، أن ألمانيا ستطلب من القادمين إليها إجراء اختبارات إلزامية للتأكد من السلامة من فيروس كورونا، وذلك للمسافرين العائدين من مناطق عالية الخطورة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وقال "سبان"، "علينا منع المسافرين العائدين من إصابة الآخرين دون أن يلاحظهم أحد، وبالتالي إحداث سلاسل جديدة من الإصابات".





وأضاف "لهذا السبب، سأطلب إجراء اختبار لأولئك الذين يصلون من مناطق عالية الخطورة، وهذا يعمل على حماية جميع المواطنين".





وقالت وزارة الصحة الألمانية في إفادة لها على "تويتر"، إن هذا الشرط سيدخل حيز التنفيذ في الأسبوع التالي، والذي سيبدأ في 3 أغسطس ، ومن المقرر أن تكون الاختبارات مجانية.





من جانبه، قال مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هيلج براون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا "يبعث على القلق".





وذكر براون أنه من أجل معالجة الوباء في أشهر الخريف، يجب إبقاء الحالات منخفضة خلال فترة الصيف.



