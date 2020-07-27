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تعليم

يقبل 300 طالب بالعام.. ويتضمن الدراسة باللغة الإنجليزية.. تعرف على برنامج الدراسات القانونية بحقوق حلوان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:05 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
طرحت  كلية الحقوق بـجامعة حلوان هذا العام برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2020/ 2021. 

ويشمل البرنامج دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.

ويهدف برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية إلى تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

كما أن الدراسة بالبرنامج تكون وفقا لنظام الساعات المعتمدة فيمكن تأجيل دراسة بعض المواد للسنة التالية، ويشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب على 300 طالب كحد أقصى لتحقيق استفادة وفعالية أكثر، كما يوجد فصل دراسي صيفي لدراسة المواد التي تم الرسوب فيها أو تم تأجيلها.

ويهدف برنامج دراسة الحقوق باللغة الإنجليزية إلى تقليل الفجوة بين المهارات المعتادة لخريج الحقوق ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الإنجليزية، ومبادئ الترجمة القانونية.

وتتضمن شروط القبول بالبرنامج أن يتم القبول فى كلية الحقوق سواء انتظام او انتساب، والحصول على 80% (40 من 50) على الأقل فى اللغة الانجليزية بالثانوية العامة.
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