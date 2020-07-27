هبة عبد العزيز: المرأة العاملة تحدث التوازن بين عملها ومنزلها وأسرتها على أكمل وجه

قالت هبة عبد العزيز مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن المرأة المصرية لها أدوار متعددة في المجتمع.





وأضافت هبة عبد العزيز في حوارها مع برنامج " صباحنا مصري" المذاع على القناة المصرية": "أنه على المرأة إحداث التوازن بين دورها في المنزل كـ أم وزوجة وبين حياتها العملية ".





وتابعت هبة عبد العزيز:" هناك صورة نمطية بأن المرأة العاملة تكون مهملة في منزلها ولا تقوم بدورها كـ أم وهذا أمر غير صحيح".





وأكدت هبة عبد العزيز أن الكثير من السيدات العاملات في مختلف المجالات تحدث التوازن بين حياتها العملية والمنزلية وتقوم برعاية أبنائها وأسرتها.





ولفتت هبة عبد العزيز إلى أنه يتم الترويج بأن المرأة القوية المستقلة بذاتها تكون غير مطيعة في منزلها ولكن تلك الصورة لا تمت للواقع بصلة.