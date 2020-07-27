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محافظات

تمهيد وتسوية شوارع مدينة مرسى مطروح .. شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:04 م
جولة محافظ مطروح
جولة محافظ مطروح
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ايمن محمود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين يرافقه اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام ووجيه عبد  الرازق رئيس  مدينة مرسى مطروح، أعمال تمهيد وتسوية الشوارع الجانبية بمنطقة الكيلو 4 للتيسير على المواطنين وسهولة الحركة.


وتتم أعمال التسوية بالشوارع من خلال 2 جليدر وهراس باشراف مجلس مدينة مرسى مطروح.

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ووجه محافظ مطروح بمراجعة اعمال الانارة وتركيب كشافات  واسلاك الشبكة بالاعمدة ، والاسراع فى شراء  وتوفير مهمات الانارة .


كما تفقد محافظ مطروح  بدء اعمال تمهيد شارع الاذاعة بالكيلو 4 استعدادا لرصفه بعد توصيل كافة المرافق به ، موجها بعرض مقترح تعديل مسار الشارع عند سور الاذاعة بما يتيح تيسير حركة السيارات ، وسرعة رفع تراكمات أعمال توصيل شبكة الصرف على جانبى الشارع حفاظا على المظهر الحضارى.


ووجه الشكر لجهود مجلس مدينة مرسى مطروح والمشاركة المجتمعية فى التيسير على المواطنين من ابناء مطروح.

تمهيد وتسوية شوارع مدينة مرسى مطروح .. شاهد
تمهيد وتسوية شوارع مدينة مرسى مطروح .. شاهد
تمهيد وتسوية شوارع مدينة مرسى مطروح .. شاهد
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