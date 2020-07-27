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متحدث الري: استمرار مصر في المفاوضات لا يتناقض مع مشروع أديس أبابا في الملء الأحادي.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:13 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

أكد  المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري تعليقًا على قرار تأجيل المفاوضات بعد أن كان مقررًا استئنافها أن  جلسة اليوم  جاءت بناء على دعوة من الاتحاد الأفريقي وطبقا  لمخرجات قمة 21 يوليو  الجاري " القمة الإفريقية المصغرة " كاشفًا أن الاجتماع شهد مشاركة كافة المراقبين والخبراء الأفارقة.


وأضاف المهندس محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية, أن الجانبين المصري والسوداني أعربا عن  شواغلهما  تجاه الخطوة  الأحادية  التي اتخذتها إثيوبيا تجاه الملء الاولي بشكل منفرد، مؤكدًا أن  الجانبين المصري والسوداني أعربا عن قلقهما وتوجسهما من تلك الخطوات المتخذة من قبل أديس أبابا في ظل وجود جولات مفاوضات.


وتابع أن الاجتماع لم يستغرق وقتًا طويلًا وتم الاتفاق في النهاية على منح فرصة للدول الثلاث بشكل منفرد لعقد مشاورات داخلية  على أن تستأنف المفاوضات عقب عيد الأضحى المبارك في الثالث من أغسطس عازيًا  تلك المهلة للمشاورات الفردية لكون بعض الأطراف ارتأت أن تمنح فرصة لمراجعة بعض المواقف لاتخاذ موقف  مناسب.


وأكد  أن مصر متمسكة  بأي فرصة  مفاوضات  ونقاشات  حتى لو قامت  إثيوبيا بخطوات أحادية وذلك لأن الاتحاد الأفريقي  هو الراعي لتلك المفاوضات، وبالتالي هناك تقدير للاتحاد وموقفه  كراعي للمفاوضات، مؤكدًا أن تمسك القاهرة باستمرار المفاوضات لا يتناقض مع التصرفات  الأحادية لإثيوبيا لأن ما تم هو ملء  أولى  بمساحة 5 مليار متر مكعب  فقط لكن يبقى السؤال  ماذا عن القادم والسنوات القادمة؟ وفترات الجفاف؟ وما تأثير ذلك على دول المصب خاصة مع شكوى السودان من تأثرها بهذا الملء غير المتفق عليه  وبالتالي نحتاج  للنظر في هذه الأمور  يجب في النهاية التوصل  لاتفاق قانوني ملزم.


وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري أن المراقبين  رفضوا  خطوة الملء الأحادي من الجانب الإثيوبي لأن أديس أبابا قطعت تعهدات في الاجتماعات التي شارك فيها الخبراء والمراقبون، مؤكدًا أن هذا الإجراء مخالف  للقانون الدولي وبات واضحًا أمام العالم كله.

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