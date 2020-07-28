AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يشكو تأخر استلام شقة الإسكان الاجتماعى فى الروبيكى بمدينة بدر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن محمد عطية أحمد أحمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام الوحدة السكنية الخاصة به بمدينة الروبيكى مدينة بدر منذ 2016 .

يقول فى رسالته: أشكو من عدم استلام وحدته السكنية التى تقدم للحصول عليها بمشروع الاسكان الاجتماعى فى الروبيكى بمدينة بدر، وذلك منذ 2016 ولم استلم حتى الآن رغم استيفاء جميع الاوراق للشروط ودفع الاقساط ولكن لم يتم التسليم حتى الان وتم التقدم بعدة شكاوى دون جدوى فى حين أنه يقيم فى شقة ايجار جديد مما يحمله اعباء مالية اضافية مناشدا سرعة استلام الشقة للنقل والإقامة.

التواصل مع القارئ: 01275541075
أقراء ايضا :

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدة تستغيث من تأخر استلام وحدتها السكنية بالإسكان الاجتماعي في العبور

منذ 6 سنوات.. حاجزو مشروع دار مصر يطالبون بسرعة تسليم الوحدات المتعاقد عليها

بدرى يستغيث من تأخير استلامه الوحدة السكنية ضمن الإعلان الثامن في مدينة بدر

منذ 10 سنوات.. سيد من ذوى الاحتياجات الخاصة يشكو تأخر استلام وحدته السكنية

محمود يشتكي من تأخر الاستعلام عن شقة الإسكان الاجتماعى في أسيوط

منذ 2016 .. عبد العزيز يستغيث من عدم استلام وحدته السكنية فى مدينة 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

رواد السوشيال ينعون طبيب الغلابة بكلمات مؤثرة.. وقصة جدارية صُممت تكريمًا له في المغرب

محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية لـ الدوري الإنجليزي

دولة عربية جديدة تنضم للقائمة الحمراء الفرنسية لانتشار كورونا بها

الرئيس يوجه رسالة لأثيوبيا حول أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

بسبب المايوه البوركينى .. الجمهور يطارد نرمين الفقى

إزاي تجددي فى ديكور بيتك على العيد بأقل التكاليف.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نصيحة الرئيس السيسي.. 10 فوائد مذهلة لـ ممارسة الرياضة

مواصفات بي إم دبليو bmw 730 li الجديدة في مصر.. صور

بـ تاتو ومكياج لافت.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها