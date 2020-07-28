مواطن يشكو تأخر استلام شقة الإسكان الاجتماعى فى الروبيكى بمدينة بدر

شكا المواطن محمد عطية أحمد أحمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام الوحدة السكنية الخاصة به بمدينة الروبيكى مدينة بدر منذ 2016 .





يقول فى رسالته: أشكو من عدم استلام وحدته السكنية التى تقدم للحصول عليها بمشروع الاسكان الاجتماعى فى الروبيكى بمدينة بدر، وذلك منذ 2016 ولم استلم حتى الآن رغم استيفاء جميع الاوراق للشروط ودفع الاقساط ولكن لم يتم التسليم حتى الان وتم التقدم بعدة شكاوى دون جدوى فى حين أنه يقيم فى شقة ايجار جديد مما يحمله اعباء مالية اضافية مناشدا سرعة استلام الشقة للنقل والإقامة.





التواصل مع القارئ: 01275541075

أقراء ايضا :





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



