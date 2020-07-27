محيي حافظ: يجب حل مشكلات تصدير الأدوية للوصول إلى 5 مليارات دولار

قال الدكتور محيي حافظ، المرشح لمجلس الشيوخ لحزب "مستقبل وطن"، إن مصر لديها تاريخ كبير في صناعة الأدوية منذ عام 1939، وتوالت شركات كثيرة في الدخول في مجال الأدوية في السوق المصرية، موضحا أن مصر بها 155 مصنعا علاوة على 40 مصنعا تحت الإنشاء.





وأضاف " حافظ"، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن مصر لديها فرص تصدير عظيمة في مجال الدواء، لافتا إلى أنه يجب حل جميع المشكلات التي تعوق التصدير لنصل الي 5 مليارات دولار أرباحا.





وأشار إلى أن تضافر الجهود بين عدد من الوزارات وهيئة الدواء تساهم في حل مشاكل التصدير.





وأكد أن الإصلاحات الجديدة في صناعة الدواء سيسهم في حجم صادرات مصر.



