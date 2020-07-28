من بينها 1316 مخالفة تجاوز سرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4353 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها " 1316 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و215 مخالفات السير بدون تراخيص، و17 دراجة نارية مخالفة، و24 مخالفة موقف عشوائى، و33 مخالفة شروط الترخيص".



