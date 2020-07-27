AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز ذبح الأضحية الحامل؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:46 م
هل يجوز ذبح الأضحية
هل يجوز ذبح الأضحية الحامل.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ السيد عرفة، عضو  مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز ذبح الأضحية الحامل، لأن فعل هذا الأمر  يعتبر إخلالا بشروط الأضحية وهو خلوها من العيوب.

وأضاف عرفة، في البث المباشر لموقع "صدى البلد" على "فيس بوك"، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على استفسارات الجمهور، أنه يُشترط لصحة الأضحية أنْ تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ من الأضاحي، أولًا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّن فتُجزئ.

وأشار  إلى أنه كذلك لا يجوز الأضحية بالذبيحة المريضة البَيِّن مرضها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغمي عليها.

وكذلك الأضحية العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فمعفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة، وتابعت الأكل والرعي والشُّرب؛ فهي غير بيِّنة العرج، وتُجزئ.

وواصل: الأضحية الكسيرة، أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقت ذبح الأضحية.. ولا يجوز بعد هذا التوقيت

شروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى .. احذر شراء هذا الخروف للعيد

حكم ذبح الأضحية قبل العيد .. الإفتاء تجيب

شروط الاضحية من الغنم.. تعرف على مواصفات خروف العيد

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان

تعرف على شروطها.. الأزهر للفتوى: الأضحية أفضل أعمال يوم النحر

ترشيحاتنا

تأكيد إصابة أول قطة بـ"كورونا" في بريطانيا

%95 للطب و90% للصيدلة.. التعليم العالي تعلن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

متحدث الري: استمرار مصر في المفاوضات لا يتناقض مع مشروع أديس أبابا في الملء الأحادي.. فيديو

لخوفهم من مواجهة الجيش المصري أردوغان يعزل 200 قيادي بقوات بلاده

بعد قصف لبنان.. اجتماع أمني طارئ في وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة نتنياهو

مانويل جوزيه عن الأهلي: الأفضل لكن لا أتابعه حاليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها