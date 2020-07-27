مباراة الوداد صعبة.. فايلر: الأهلي قادر على حسم بطولة أفريقيا بشرط واحد

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن مباراة فريقه مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية.

وأضاف فايلر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البيت الكبير" الذي يقدمه هاني رمزي على قناة "الأهلي"، أن بطولة أفريقيا الآن تجمع أقوى أربع فرق داخل القارة؛ مما يصعب من مهمة الأهلي في مشواره نحو حسم اللقب.

وأوضح فايلر أن فرصة الأهلي كبيرة في تحقيق اللقب ولكن يجب أن يقف الحظ إلى جانبنا من أجل حسم بطولة الأميرة السمراء.

وانطلقت الليلة احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.