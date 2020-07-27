AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباراة الوداد صعبة.. فايلر: الأهلي قادر على حسم بطولة أفريقيا بشرط واحد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:29 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
محمد سمير

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن مباراة فريقه مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية.

 

وأضاف فايلر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البيت الكبير" الذي يقدمه هاني رمزي على قناة "الأهلي"، أن بطولة أفريقيا الآن تجمع أقوى أربع فرق داخل القارة؛ مما يصعب من مهمة الأهلي في مشواره نحو حسم اللقب.

 

وأوضح فايلر أن فرصة الأهلي كبيرة في تحقيق اللقب ولكن يجب أن يقف الحظ إلى جانبنا من أجل حسم بطولة الأميرة السمراء.

 

وانطلقت الليلة احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. انطلاق قناة الأهلي بعد التطوير بإذاعة النشيد الوطني

المجري .. مصطفى عبده يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الأهلي بعد تطويرها

لن نتخلى عن مبادئنا مهما كلفنا الأمر.. رسائل نارية من محمود الخطيب لجمهور الأهلي

محمود الخطيب: الأهلي تاريخ ومبادئ والتطوير هو الشعار الحالي للنادي

الخطيب: قناة الأهلي ملك القلعة الحمراء ونحصل منها على 20 مليون جنيه سنويا

مانويل جوزيه: تطوير قناة الأهلي سيدفع النادي نحو العالمية

ترشيحاتنا

بعد لقاء السيسى مع وزير الخارجية السعودى.. سمير غطاس: المواجهة مع تركيا أصبحت قومية عربية.. فيديو

لبحث استكمال الدوري أو الانسحاب.. اجتماع عاجل بين كارتيرون ومرتضى منصور

بعد هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية بكثافة.. السودان يحذر مواطنيه

هاني رمزي يعلن مفاجأة قناة الأهلي لجماهير القلعة الحمراء بعد تطويرها

عودة بعد غياب طويل .. شيرين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر.. شاهد

مادة تخص الامتحانات .. النواب يكشف عن تعديل قانون الثانوية العامة

AdvertisementS

هدرسفيلد يرفض تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي

شاهد .. خريطة البرامج الكاملة لقناة الأهلي بعد التطوير

أخبار الرياضة.. شوبير يرد على مرتضى منصور.. الزمالك يسعى لخطف هدف الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام غالي.. رحيل صديق صلاح عن ليفربول

هاني رمزي يعلن مفاجأة قناة الأهلي لجماهير القلعة الحمراء بعد تطويرها

أكبر ناد فى أفريقيا .. هاني العجيزي: ظهوري في افتتاح قناة الأهلي من أهم مفاجآت حياتي

خاص| الأهلي يقترب من التعاقد مع هداف إفريقيا بطريقة مبتكرة

لن نخرج عن النص مهما حدث.. ننشر كلمة محمود الخطيب في افتتاح قناة الأهلي

تريزيجيه رابع أسرع لاعب في البريميرليج .. وصلاح غير موجود في القائمة

لبحث استكمال الدوري أو الانسحاب.. اجتماع عاجل بين كارتيرون ومرتضى منصور

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

منها رسالة إلى الرئيس السيسي.. مجري الأهلي يوجه عدة رسائل فى أول ظهور على قناة النادي بعد التطوير

الأهلي يسدد قيمة رعاية حسين الشحات للشرقية للدخان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور

بـ توب أبيض وجينز .. كارمن سليمان تتألق فى إطلالة رقيقة.. شاهد