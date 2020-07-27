فايلر: فخور بتدريب الأهلي وتحرك اللاعبين أبرز مشاكل الكرة المصرية

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي أنه فخور بتدريب القلعة الحمراء أحد أكبر فرق إفريقيا .

وأضاف فايلر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي، أنه لم يتردد لحظة في تولي المهمة الفنية للنادي الأهلي .

وأوضح فايلر أن مشكلة الكرة المصرية هي عدم فهم اللاعبين كيفية التحرك بدون كرة وتطبيق أسلوب لعب الكرة الحديثة المتبع عالميا الان حول العالم .

وانطلقت الليلة احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.