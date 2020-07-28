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ديني

حكم الجلوس في المقابر.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:00 ص
زيارة القبور
زيارة القبور
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محمد شحتة
قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، انه لا يجوز الجلوس على القبور لان الميت يشعر بمن حوله ومن يزوره. 

وأضاف عرفة، في البث المباشر لصفحة موقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على استفسارات الجمهور، انه عند زيارة القبور علينا أن نتبع سنة النبي محمد، فكان النبي حينما يزور المقابر يسلم عليهم ويدعو الله لهم بالرحمة والمغفرة. 

وأشار الي انه لا ينبغي علينا أن نؤذي الأموات بفعل الأمور السيئة لقول النبي "لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات" منوها أن الحي اذا عصى ربه تاذي منه الميت.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور في الأعياد جائزة، فمن تعود على زيارة القبور أول يوم العيد لا إثم عليه. 

وأضاف «عبد السميع» في فتوى له، أن المستحب أن نجعل أول يوم للاحتفال بالعيد وثاني يوم نزور أحبابنا في القبور. 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الهدف من زيارة القبور هو العبرة والعظة، مستشهدا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: " إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور"، فمن يزور اقاربه المتوفيين يتذكر أنه لابد له من العمل الصالح حتي يقبل على الله بحسن الخاتمة.

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