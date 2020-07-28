حكم الجلوس في المقابر.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، انه لا يجوز الجلوس على القبور لان الميت يشعر بمن حوله ومن يزوره.





وأضاف عرفة، في البث المباشر لصفحة موقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على استفسارات الجمهور، انه عند زيارة القبور علينا أن نتبع سنة النبي محمد، فكان النبي حينما يزور المقابر يسلم عليهم ويدعو الله لهم بالرحمة والمغفرة.





وأشار الي انه لا ينبغي علينا أن نؤذي الأموات بفعل الأمور السيئة لقول النبي "لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات" منوها أن الحي اذا عصى ربه تاذي منه الميت.