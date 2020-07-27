هشام حنفى: طالبت بضم دونجا للأهلى عندما كان لاعبا فى الأسيوطي ..فيديو

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، يملك إمكانيات فنية هائلة فى مركزه.





وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "دونجا لاعب مبشر للغاية وصغير فى السن ويملك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة، ويعمل على تطوير نفسه ويملك سلاح التصويب بشكل مميز".

وأضاف: "طالبت بإنضمام دونجا للأهلي عندما كان لاعبًا بنادي الأسيوطي ولكن اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء لم تسع لضمه".



