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رياضة

رينيه فايلر يعلق على مواجهة الزمالك حال التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:48 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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محمد سمير

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يفرق معه مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وأضاف "فايلر"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البيت الكبير" الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي، أن المهم بالنسبة إليه هو الوصول أولًا إلي نهائي دوري الأبطال وتخطي الوداد في نصف النهائي.

 

وأوضح أنه في حالة الوصول إلي المباراة النهائية لن يهمه من سيواجه الزمالك أم الرجاء المغربي، مؤكدا أن البطل يجب أن يفوز علي الجميع، ولا يهتم باسم منافسه.

 

وانطلقت مساء اليوم الإثنين، احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

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