تنسيق 2020 | قبل انطلاق التسجيل بـ اختبارات القدرات.. يمكنك زيارة موقع التنسيق عبر هذا الرابط

يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق تنسيق 2020 والذي من المقرر أن ينطلق عقب انتهاء اختبارات القدرات والمقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 20 أغسطس.





ويتم فتح موقع التنسيق لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020، الراغبين في التسجيل لخوض اختبارات القدرات يوم 6 أغسطس قبل انطلاق الاختبارات بيومين.





ويمكن زيارة موقع التنسيق عبر هذا الرابط :





https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx









ومن جهته، أكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات بحيث تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.