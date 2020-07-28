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رياضة

فايلر: لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في الأهلي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:36 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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محمد سمير
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي انه يعتمد على جميع العناصر المقيدة في الفريق، خاصة أن الجميع على مستوى الأهلي الكبير، ومن ثم يمنح الفرص لجميع اللاعبين، لأنه ليس لديه لاعب أساسي وآخر احتياطي.

وأضاف فايلر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي ان أي لاعب لا يشارك في المباريات؛ من حقه أن يكون حزينًا ومحبطًا، وهو أمر مقبول ونجيد التعامل معه، ولكن في النهاية نبحث عن المصلحة العامة، وهي تحقيق الفوز من أجل استكمال مشوارنا .

وأوضح فايلر أن لديه أفكاره الخاصة، ويطبقها على اللاعبين، ومن وقت لآخر هناك بعض اللاعبين يشعرون بالضيق من عدم المشاركة، ومن ثم فإنه يتعامل بشكل نفسي مع الجميع، خاصة أنك في كرة القدم مُطالَب بإشراك 11 لاعبًا فقط و7 لاعبين على مقاعد البدلاء والباقي يكون في المدرجات، وعلى الجميع تقبل الأمر من أجل المصلحة العامة للفريق.

وانطلقت منذ قليل، احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.
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