اليوم .. سياحة وفنادق حلوان تواصل امتحانات الفرق النهائية

تواصل كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ، في المنيل، اليوم ، الثلاثاء ، عقد امتحانات الفرق النهائية التى تنتهي يوم ١٠ أغسطس 2020، حيث يصل عدد أيام الامتحان إلى ٨ ، والفارق بين المادة والأخرى يوم أو اثنين على الأقل.

وسبق أن قرر المجلس الأعلى للجامعات عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداءً من أول يوليو الجاري.





وشددت الجامعة على ضرورة حضور الطلاب مبكرا، لإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.