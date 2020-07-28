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تعليم

اليوم .. سياحة وفنادق حلوان تواصل امتحانات الفرق النهائية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:02 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر

تواصل كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ، في المنيل، اليوم ، الثلاثاء ، عقد  امتحانات الفرق النهائية التى تنتهي  يوم ١٠ أغسطس 2020، حيث يصل عدد أيام الامتحان  إلى ٨ ، والفارق بين المادة والأخرى يوم أو اثنين على الأقل.

وسبق أن قرر المجلس الأعلى للجامعات عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداءً من أول يوليو الجاري.

وشددت الجامعة على ضرورة حضور  الطلاب مبكرا، لإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.

وأكدت على منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية، وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.

‎وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة تطهير الكنترولات ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بين الأساتذة، وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لجميع العاملين والطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى، واستخدام بوابات التعقيم.

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