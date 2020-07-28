AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كارتيرون: مضطرون لاستكمال الدوري.. وكل الشكر لـ مرتضى منصور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:31 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي - عبدالله هشام
وجه الفرنسي باتريس كارتيرون  المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الشكر  للمستشار مرتضى منصور رئيس  الزمالك على إتاحة الفرصة له لتوضيح رأيه في استكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف كارتيرون خلال مؤتمر رئيس الزمالك بعد التصويت على الجمعية العمومية: "أنا مثل كل مدربي الدوري.. لا نريد عودة البطولة للأسباب المعروفة للجميع حيث لا فائدة رياضية من عودة النشاط.. والموسم سيكون مضغوطا والظروف ستكون صعبة على كل الفرق.. ولهذه الأسباب كنت أريد عدم عودة الدوري وبدء موسم جديد". 

وأشار كارتيرون إلى أن الفريق مضطر إلى أن يلعب مسابقة الدوري؛ حتى لا يتعرض النادي لعقوبات ، موضحا أنه سيستغل المباريات لتكون أفضل تجهيز لبطولة أفريقيا ومنح الفرصة للناشئين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك.. رسالة كارتيرون للاعبين المهددين بالرحيل.. وخالد بيومي: أزمة نادي القرن فراغ

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يجتمع مع لجنة استعادة لقب نادي القرن من الأهلي .. كارتيرون يحسم صفقات الموسم الجديد

أمير مرتضى منصور: عقد كارتيرون لا يتضمن بنودا مبالغا فيها .. فيديو

90 مليون سنتيم.. تقرير مغربي يكشف قيمة عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

مرتضى منصور يكشف المسئول عن استكمال الزمالك الدوري من عدمه

كارتيرون الأبرز.. حضور 9 مدربين اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المستقبل يكشف تفاصيل زيادة مصروفات الجامعات الخاصة وموعد بدء الدراسة..فيديو

التراجع مستمر.. الصحة: تسجيل 420 إصابة جديدة بـ كورونا و46 وفاة

بيان عاجل من الأمن العراقي بشأن انفجارات قاعدة سبايكر

أكبر ناد فى أفريقيا .. هاني العجيزي: ظهوري في افتتاح قناة الأهلي من أهم مفاجآت حياتي

بعد هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية بكثافة.. السودان يحذر مواطنيه

محمد صلاح يودع لوفرين برسالة مؤثرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور