أشاد حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالجونة، بيدرو بارني، قائلا: "رجل هادئ، ولكنه صارم للغاية".





وأضاف غالي خلال لقائه ببرنامج "أوضه اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، أن بيدرو بارني يمتلك إمكانيات فنية على أعلي مستوي. مشيرا إلي توقعه بإنهاء نادي الجونة الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري بمركز جيد.





وأضاف:" الضغوط التي عشتها طوال حياتي ظهرت خلال الفترة الماضية".





وعن علاقته بالنادي الأهلي عقب اعتزاله وتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي قال حسام غالي :" الأهلي بيتي ولم يمنعني أحد من دخوله طوال حياتي ".





وأكد حسام غالي أنه يؤيد زيادة عدد المحترفين الأجانب في الأندية المصرية ".