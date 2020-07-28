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رياضة

حسام غالي: الأهلي بيتي.. ولم يمنعني أحد من دخوله طوال حياتي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:52 ص
حسام غالي لاعب الأهلي
حسام غالي لاعب الأهلي السابق
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حسام الحارتي

أشاد حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالجونة، بيدرو بارني، قائلا: "رجل هادئ، ولكنه صارم للغاية".


وأضاف غالي  خلال لقائه ببرنامج "أوضه اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، أن  بيدرو بارني يمتلك إمكانيات فنية على أعلي مستوي. مشيرا إلي توقعه بإنهاء نادي الجونة الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري بمركز جيد.


وأضاف:" الضغوط التي عشتها طوال حياتي ظهرت خلال الفترة الماضية".


وعن علاقته بالنادي الأهلي عقب اعتزاله وتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي قال حسام غالي :" الأهلي بيتي ولم يمنعني أحد من دخوله طوال حياتي ".


وأكد حسام غالي أنه يؤيد زيادة عدد المحترفين الأجانب في الأندية المصرية ".

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