سيف زاهر: أنا أهلاوي أبًّا عن جدّ لكن بعيدا عن الشاشة.. فيديو

قال الإعلامى سيف زاهر، إنه من عشاق ومشجعى النادي الأهلي من خلف الشاشة هو وأسرته أهلاوية أبًا عن جد، و يعشق المارد الأحمر وينتمي له، لكن أمام الشاشة فهو يسعى للحياد دون منح طرف أفضلية على الآخر.





وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" على شاشة "أون تايم سبورتس" :" رغم انتمائي وعشقي للنادى الأهلى إلا إني دائمًا أظهر بثوب الحيادية على الشاشة، والاختلاف فى الانتماءات دائمًا أمر صحى، دون أن يسبب أزمات بين الأطراف".





وجاءت تصريحات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق ، تزامنا مع انطلاق قناة النادي الأهلي فى ثوبها الجديد، وبدوره قدم سيف التهئنة لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي وكل العاملين بالقناة.