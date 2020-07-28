AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيف زاهر: أنا أهلاوي أبًّا عن جدّ لكن بعيدا عن الشاشة.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:10 ص
الإعلامى سيف زاهر
الإعلامى سيف زاهر
Advertisements
محمد رشاد
قال الإعلامى سيف زاهر، إنه من عشاق ومشجعى النادي الأهلي من خلف الشاشة هو وأسرته أهلاوية أبًا عن جد، و يعشق المارد الأحمر وينتمي له، لكن أمام الشاشة فهو يسعى للحياد دون منح طرف أفضلية على الآخر.

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم"  على شاشة "أون تايم سبورتس" :" رغم انتمائي وعشقي للنادى الأهلى إلا إني دائمًا أظهر بثوب الحيادية على الشاشة، والاختلاف فى الانتماءات دائمًا أمر صحى، دون أن يسبب أزمات بين الأطراف".

وجاءت تصريحات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق ، تزامنا مع انطلاق قناة النادي الأهلي فى ثوبها الجديد، وبدوره قدم سيف التهئنة لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي وكل العاملين بالقناة.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهي حواس يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن

سيف زاهر عن رحيل فايلر: لم ينجح مع الأهلي حتى الآن.. فيديو

كنت زملكاوي وبقيت أهلاوي.. عبد الحميد حسن: جوزيه جابني الأهلي وأنا عندي 34 سنة

مرتضى منصور مفجرا مفاجأة: رمضان صبحي زملكاوي..وحسن شحاتة أهلاوي

محمد كامل: تطوير قناة الأهلي نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي

محمد كامل: قناة الأهلي ستشع نورا لن ينقطع.. وانتظروا مفاجآت مثيرة

ترشيحاتنا

حكم النوم على البطن.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

محيي حافظ يعلن بشرى سارة: مصل مصري خلال شهر ونصف لعلاج كورونا

انقلب السحر على الساحر.. تحذير شديد اللهجة من نشأت الديهي لحكومة الوفاق الليبية

رئيس الوزراء: إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس وحتى الاثنين

الذهب يقفز 24 جنيها دفعة واحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور