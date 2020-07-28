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رياضة

رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:13 ص
رحمة حسن
رحمة حسن
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بصورة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من احدث جلساتها التصويرية. 

وتألقت رحمة حسن بـ"لوك جديد" خطفت من خلاله الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة.

واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها 

وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن. 


مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.

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