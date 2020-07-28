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مرأة

فستان ملفت.. أمل بوشوشة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:29 ص
أمل بوشوشة
أمل بوشوشة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها من احدث جلسة تصوير.


تألقت أمل بوشوشة فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام مكشوفة باللون الأخضر الذى لا يحمل أى نقوشات او تطريزات،  ولكن تميز التصميم بصيحة البليسية التى تتصدر احدث صيحات الموضة.

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وانتعلت امل بوشوشة حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الفضي، كما تزينت ببعض المجوهرات القيمة التى منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت  أمل بوشوشة على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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#amelbouchoucha 💚💚💚

A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha) on

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