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فن

حافظ بقوة على مكانة المسرح المصري.. وزيرة الثقافة تنعى الناقد الكبير حسن عطية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:20 ص
حسن عطية
حسن عطية
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صدى البلد
نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الناقد المسرحى الكبير الدكتور حسن عطية استاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية باكاديمية الفنون وعضو لجنة المسرح بالمجلس الاعلى للثقافة الذى غيبه الموت مساء الاثنين 27 يوليو بعد صراع مع المرض .

وقالت ان الراحل شارك بقوة فى الحفاظ على المكانة المميزة للمسرح المصرى على المستويين الاكاديمى والعملى حيث عمل طوال مشواره الممتد على اعداد اجيال من المسرحيين فى مصر والوطن العربى ، كما ترك بصمات بارزة على المهرجان القومى للمسرح اثناء توليه رئاسته وجميع المحافل التى شارك بها ، مشيرة الى مؤلفاته المتعددة التى تناولت الكثير من الجوانب المتخصصة والتى ستبقى مراجع اساسية للدارسين والمهتمين بفنون المسرح . 

يذكر ان الدكتور حسن عطية أستاذ نظريات الدراما والنقد بأكاديمية الفنون والعميد الاسبق للمعهد العالى للفنون المسرحية والمعهد العالى للفنون الشعبية ورئيس قسم التنشيط الثقافي بأكاديمية الفنون ، عمل رئيسا لتحرير مجلة الفن المعاصر ، الناقد المسرحي لمجلة الكواكب ، رئيس الجمعية العربية لنقاد المسرح السابق ، رئيس جمعية نقاد السينما المصريين الأسبق.

ونال عضوية الكثير من المؤسسات المتخصصة منها المجالس واللجان العلمية فى حقول المسرح والسينما والتليفزيون ، إتحاد الكتاب ونقابة المهن التمثيلية ، حاصل على دكتوراه فلسفة الفنون عن المنهجية السوسيولوجية في النقد من كلية الفلسفة والآداب جامعة الأوتونوما بمدريد ( أسبانيا ).

وأشرف على وناقش العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير بأكاديمية الفنون  والجامعات المصرية والعربية ، شارك فى العديد من الملتقيات والمهرجانات والمؤتمرات الدولية المسرحية والسينمائية والأدبية فى مصر والوطن العربى وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

و ترجم وراجع العديد من النصوص والكتب المترجمة عن الأسبانية وقدم أكثر من كتاب لمبدع مصري وعربي فى مجالات القصة والرواية والمسرح والسينما كما قدم للعديد من أعمال كتاب ونقاد المسرح فى مصر وعمان والعراق.

ونشر العديد من الكتب الخاصة بالمسرح والسينما والفنون الشعبية منها الثابت والمتغير .. دراسات في المسرح والتراث، فضاءات مسرحية، سناء جميل .. زهرة صبار قمرية ، الرومانسية .. يوتوبيا السينما المصرية ، نجيب محفوظ في السينما المكسيكية وغيرها .
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