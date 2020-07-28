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فن

متابعة تسُب إنجي وجدان.. والأخيرة: هعملك محضر.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:03 ص
انجي وجدان
انجي وجدان
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة إنجي وجدان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لمحادثة بينها وبين متابعة "شتمتها".

وعلقت انجي وجدان على الصورة قائلة "دخلت شتمتني ولما قولتلها هعملك محضر؛ عملتي بلوك، بس هي مش فاهمة انها عادي تنجاب من بيتها #افضح_متنمر".

وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "برافوا عليكي" و " بس ده مش تنمر" و "المسامح كريم" و " أحسن خليهم يتربوا".


يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

وشاركت انجى بمسلسل "وش تانى " مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى ومحمد لطفى ومنة فضالى.
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