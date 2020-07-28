أبرز 10 معلومات عن الناقد المسرحي الراحل الدكتور حسن عطية

رحل عن عالمنا في الساعات الأخيرة من مساء أمس الإثنين، الناقد الفني المسرحي الدكتور حسن عطية، وذلك بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان.
ويرصد «صدى البلد» عبر السطور التالية، أبرز المعلومات حول الناقد راحل حسن عطية.
١- استاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية باكاديمية الفنون
٢- قدم أكثر من كتاب لمبدع مصري وعربي فى مجالات القصة والرواية والمسرح والسينما
٣- رأس المهرجان القومى للمسرح
٤- رئيس قسم التنشيط الثقافي بأكاديمية الفنون
٥- رئيس تحرير مجلة الفن المعاصر
٦- الناقد المسرحي لمجلة الكواكب
٧- رئيس الجمعية العربية لنقاد المسرح السابق
٨- رئيس جمعية نقاد السينما المصريين الأسبق
٩- عضو في الكثير من المؤسسات المتخصصة
١٠-حاصل على دكتوراه فلسفة الفنون عن المنهجية السوسيولوجية في النقد جامعة الأوتونوما بمدريد.