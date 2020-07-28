وفاة الناقد المسرحي حسن عطية بعد صراع مع السرطان

رحل عن عالمنا في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأثنين، الناقد الفني المسرحي - الدكتور حسن عطية ، وذلك بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان.





وكانت الحالة الصحية للناقد حسن عطية ، قد تدهورت في الأيام الأخيرة، ودخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها.





ولم يكشف أي من أسرة الراحل حسن عطية، عن تفاصيل الجنازة، ومراسم تشييع الجثمان حتى الآن، في الوقت الذي حرص فيه عدد من فناني البيت الفني للمسرح على نعيه.





يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ونشر له العديد من الإصدارات منها (الثابت والمتغير: دراسات فى المسرح والتراث) و (سناء جميل: زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ فى السينما المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس الأعلى للثقافة - 2003 م) و(عزت العلايلى: ملح الأرض وحلوها).



