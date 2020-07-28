من بينها جهود إزالة التعديات.. محافظ بني سويف يلتقي مدير الأمن لبحث التعاون التنفيذي والأمني في ملفات مهمة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه اليوم" اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، وفي حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، وعدد من قيادات مديرية الأمن، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ضمن الخطة التنموية والخدمية بالمحافظة.





وأكد محافظ بني سويف أهمية الدور الذي تقوم به قوات الشرطة بالمحافظة ، خاصة في بسط الأمن والأمان بالمدن والقرى والعزب، والذي يساهم في تحقيق الانضباط بالشارع السويفي وتطبيق القانون، وذلك تنعكس نتائجه على تهيئة الأجواء للجهود التنفيذية في مجال تحقيق خطة الدولة التنموية في مختلف المجالات، مشيرا إلى دعمه المتواصل للجهود الأمنية في مختلف المناحي، حيث يتضح ذلك في مدى التناغم والتكامل بين الجهود التنفيذية والأمنية في أكثر من المجال، لا سيما وأن منظومة العمل بالمحافظة تتسم بروح الفريق الواحد.





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من جهته أعرب مدير الأمن عن تقديره لمحافظ الإقليم، وحرصه على استمرار التكامل بين أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية، خاصة في الملفات التي تتطلب المشاركة والدعم من قوات الأمن، بجانب دعم الجهود الخاصة بالمرور والحماية المدنية وغيرها من الملفات الهامة، مؤكدا أن تلك الفترة شهدت تعاونا ملموسا أثمر عن إنجاز عدد من الملفات على النحو المطلوب في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مجال تنفيذ تكليفات الدولة، ومؤكدًا على استمرار مديرية الأمن بأنها إحدى الركائز الأساسية، لتحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات.





ناقش اللقاء عدد من الموضوعات والملفات المهمة منها: الجهود المشتركة في تنفيذ خطة الدولة في إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واستعادة حق الشعب، وترسيخ هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون، والتعاون المشترك في تطبيق قرارات الدولة الخاصة بخطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا، بجانب مناقشة التعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية في تحقيق مشروع المحافظة الخاص بإعادة توزيع خريطة الأسواق ومواقف السيارات، لمواجهة كل صور العشوائية، واستعادة الشكل الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية، فضلا عن مناقشة التنسيق الأمني الخاص بمنطقة كورنيش النيل التي تشهد تنفيذ مشروع التطوير الشامل، والتعاون والتنسيق الأمني في تنفيذ خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك، وغيرها من الملفات الحيوية.



