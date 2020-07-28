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مرأة

مشروب طبيعي لمحاربة العطش نهارا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:01 ص
عصير يحارب العطش
عصير يحارب العطش
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أسماء عبد الحفيظ

تارتفع نسبة شعور الأشخاص بالعطش الشديد، خلال النهار وهذه الايام بشكل خاص؛ حيث ارتفعت درجة الحرارة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك إعداد عصير طبيعي لمحاربة العطش ومقوي طبيعي للجسم في الوقت ذاته. 

وتقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل عصير دوم باللبن المغذي.

المكونات:
دوم
ماء
سكر

لبن

طريقة التحضير:

- ننقع الدوم فى الماء طوال الليل وإذا كانت درجة الحرارة مرتفعة نضعه فى الثلاجة نضع الدوم المنقوع على نار متوسطة.

- نضيف إليه السكر مع التقليب حتى يذوب السكر تمامًابعد الغليان نرفع الدوم من على النار ثم نتركه ليبرد.

- نصفى العصير بمصفاة دقيقة ومن ثم اضافة اللبن الساقع ووضعة في الثلاجة.

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