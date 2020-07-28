AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد وفاته.. قرار جمال عبدالناصر أبكي طبيب الغلابة.. محمد مشالي يحكي لحظات فاصلة في حياته

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:50 ص
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
Advertisements
أكدت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي الشهير بـ طبيب الغلابة خبر وفاته منذ قليل في منزلة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة فارق الحياة علي اثرها . 

وأفني طبيب الغلابة حياته في مساعدة الفقراء والمحتاجين وجعل مهنة الطب لتلبية حاجتهم الصحية دون وجود مقابل مادي كبير فكان كشفه ب 10 جنيهات فقط . 

في وقت سابق أجرى الإعلامي أحمد موسى لقاء مع طبيب الغلابة وظهر منزله المتواضع وعيادته المتواضعه التي قضي فيها أكثر من 50 عاما يساعد الفقراء والمرضى دون الحصول على الأموال . 

وروى طبيب الغلابة حكايته بعدما أنهى الثانوية العامة وبمجموع عالي وانتقل برفقة والده الي القاهرة حيث كلية الطب القصر العيني ليستعد للإلتحاق بها في ذلك الوقت علم ابوه كثرة المصاريف التى لن يقدر علي تحملها حتي يدرس ابنه الطب . 

وابلغه والده بذلك ليصادف في نفس اليوم إعلان الرئيس جمال عبدالناصر مجانية التعليم ويبقى أمام طبيب الغلابة الفرصة للإلتحاق بكلية الطب . 

وقال طبيب الغلابة لولا قرار الرئيس جمال عبدالناصر لما التحقت بكلية الطب وكنت اشتغلت بالثانوية العامة في المواصلات والاتوبيسات . 

حينما حكي طبيب الغلابة تلك اللحظات الفاصلة في حياته كان يبكي وتذكر كلمة والده له قبل وفاته " اوي يامحمد تاخد كشف من واحد غلبان " كلمات ظلت تتردد في أذان الطبيب لمدة 50 عاما أفناها في مساعدة الغلبان . 

زرع الله في قلبه حب الغلابة بعد عمله في بداياته مع مهنة الطب في الوحدات الريفية ووجدهم غير قادرين على العلاج كما انه كان منكرا لذاته كثير حيث انه في حواره قال  : الدنيا اعطيتني اكثر مما اتمنى واكثر مما استحق " .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب الغلابة بطنطا ردا على شائعة وفاته: الناس بتحبني الحمد لله

هزمه كورونا.. حكاية طبيب قتله الفيروس اللعين داخل عزل كفر الزيات

وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة بسبب أزمة قلبية مفاجئة

بعد تأكيد خبر وفاته.. أبرز المعلومات عن طبيب الغلابة محمد مشالي

اليوم.. تشييع جثمان ودفن طبيب الغلابة محمد مشالي في البحيرة

ترشيحاتنا

أيهما أفضل الإفطار قبل صلاة المغرب أم بعدها.. أمين الفتوى يجيب

جمع 1.2 مليار جنيه.. تفاصيل نصب ريان الشرقية الجديد على المواطنين

بعد تأكيد خبر وفاته.. أبرز المعلومات عن طبيب الغلابة محمد مشالي

وفاة الفنان الكوميدي خلف ضيدان بـ فيروس كورونا

في العشر من ذي الحجة .. الأزهر: هذه القربة إلى الله تدخلك الجنة

وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة بسبب أزمة قلبية مفاجئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خراج في الأسنان.. امرأة تفقد الذاكرة والقدرة على المشي بعد إصابة القلب والكبد

فستان ملفت.. أمل بوشوشة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بسبب الشمس.. امرأة تخرج من منزلها لأول مرة منذ 20 عامًا| صور