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أخبار العالم

لن نستخدم الرصاص الحي.. الداخلية العراقية ترصد مجموعات إجرامية في صفوف المتظاهرين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:08 ص
الداخلية العراقية
الداخلية العراقية ترصد مجموعات إجرامية في صفوف المتظاهرين
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قسم الخارجي
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الأحداث التي وقعت أمس في ساحة التحرير، فيما أشارت إلى رصدها مجموعة إجرامية تسعى لإثارة الفوضى.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قالت الوزارة في بيان لها: "اجهزتنا الامنية رصدت خلال الساعات المنصرمة وفي ضوء نتائج التحقيق الاولية في احداث ليلة الاحد - الاثنين مجموعات اجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى و عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الاجهزة الامنية التي تهدف الى حفظ امن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي".

وأضافت "نجدد التآكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان، وقد صدرت توجيهات مشددة بهذا الشأن".

وتابعت الداخلية العراقية "ندعو المتظاهرين إلى التعاون معنا لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ اعمال اغتيال لنسبها الى القوات الامنية".
 
وطالبت الوزارة "الشباب الواعي بان ينظر بعين المسؤولية الى المسار الخطر التي تحاول جماعات مسلحة خارجة على القانون جر البلاد اليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة".
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