قبل استئناف النشاط.. رابطة الدوري السعودي توجه تحذيرًا صارمًا للأندية





وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن رابطة الدوري السعودي حذرت الأندية من عدم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.





وأضافت الصحيفة، أن رابطة الدوري السعودي نوهت إلى أن كل ناد سيتحمل المسؤولية حال حدوث أي خلل في في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم توقيع عقوبة مالية عليه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي.





يذكر أن رابطة الدوري السعودي حددت 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مسابقة الدوري.





ويحتل الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وجهت رابطة الدوري السعودي تحذيرا صارما للأندية، قبل أيام من استئناف النشاط الكروي، عقب تزقف طويل بسبب فيروس كوروناا لمستجد " كوفيد 19".