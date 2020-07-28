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أخبار العالم

كشف نفطي جديد في مصر .. إيني الايطالية تعلن إنتاجا جديدا في امتياز جنوب غرب مليحة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:51 ص
كشف نفطي جديد في
كشف نفطي جديد في مصر
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على صالح
أعلنت شركة إيني اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف موارد نفطية جديدة في امتياز جنوب غرب مليحة في صحراء مصر الغربية.  

وذكرت الشركة رائدة النفط والغاز الإيطالي، إن بئر SWM-A-6X تم حفره بنجاح وهو متصل بشبكة الإنتاج، وهو قيد التشغيل حاليًا في مقدوره تحقيق انتاج يومي يبلغ 5000 برميل من النفط يوميًا.

ويقع امتياز التطوير والاستكشاف في جنوب غرب مليحة في الصحراء الغربية بمصر، وفقًا لـ إيني.

وتعمل الشركة الايطالية في مصر منذ عام 1954، من خلال شركتها التابعة "إيوك".

وتمتلك حصة 100% من امتياز جنوب غرب مليحة، والذي تديره من خلال شركة "عجيبة للبترول".

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