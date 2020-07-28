الرئيس السيسى عن مفاوضات سد النهضة: الأسد محدش بياكل أكله

وأوضح أن مصر تقوم بالعديد من الإجراءات لتوفير نسبة كبيرة من فقد المياه.

واضاف الرئيس السيسى خلال كلمته أثناء افتتاح مشروع الروبيكي، بشأن سد النهضة إننا

مازلنا حرصين فى التعامل من خلال التفاوض ، معلقا :" الاسد محدش بياكل أكله ،خليكوا أسود " ، مؤكدا على أن يكون كل مسئول أسدا صغيرا فى موقعه حتى لا يستطيع أحد مواجهتنا .