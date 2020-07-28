السيسي لـ المصريين: التزموا بالكمامة حتى لا نضطر إلى العودة مرة أخرى للإغلاق

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المصريين بالالتزام الصحية والوقائية، والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد. بالإجراءات









وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمة أثناء افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حتى لا نضطر إلى العودة مرة أخرى للإغلاق بعدد من الإجراءات الصعبة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالكمامة، والعمل على خفض عدد الإصابات والوفيات، ناصحا بممارسة الرياضة.









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه برغم كل تلك المفاوضات والحالة الكبيرة من القلق المسيطرة على المصريين، إلا أننا سنساعد في سد النهضة بكل حب وإخلاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحرص على حياة الشعوب في أفريقيا.