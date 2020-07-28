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رياضة

أون تايم سبورت تنهي أزمة الـ VAR بودية الزمالك وطنطا.. تفاصيل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:23 م
أون تايم سبورت
أون تايم سبورت
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يسرى غازى
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة انتهاء أزمة مباراة الزمالك مع نظيره طنطا الودية المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالمعسكر التدريبي المغلق.

كان الفارس الأبيض خاض ٣ مواجهات ودية تغلب خلالها على فريقى سموحة ووادى دجلة وتلقى خسارة أمام نادى بيراميدز.

قال المصدر ذاته أن الأزمة انتهت وسوف يتم اذاعة المباراة الودية بتقنية الفيديو المعروفة ب var وتطبيقها فى اللقاء الودي بين الزمالك وطنطا من أجل عمل محاكاة لأول مباراة رسمية بعد عودة الدورى على ملعب برج العرب الذى يستضيف لقاء الزمالك والمصري.

أشار إلى أن قناة أون سبورت الناقلة للقاء الودي نجحت فى إنهاء الأزمة عبر تأجير عربة إذاعة خارجية لنقل اللقاء وتطبيق تقنية الفيديو فى اللقاء.

شدد على أن المختصين فى الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو تواصل مع مسؤولي قناة أون سبورت لإنهاء الأزمة نظرا لرغبة مسؤول اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى عمل محاكاة باللقاء الودي وتطبيقها فى مباراة الزمالك والمصري فى اول مباراة رسمية بعد عودة الدورى الممتاز.

لفت إلى أن مسؤولي الشركة الإسبانية حصلوا على تأكيدات من مسؤولي قناة أون سبورت بانتهاء الأزمة وتأجير عربة إذاعة خارجية لتفعيل تقنية الفيديو.

يذكر أن الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يستعد لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز.
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