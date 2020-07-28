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محافظات

أوقاف كفر الشيخ: حققنا 785 صكًا بقيمة مليون و400 ألف جنيه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمود زيدان
تخطت مديرية أوقاف كفر الشيخ مبيعات الصكوك، وبلغت مبيعاتها حتى، اليوم 785 صكًا بمبلغ مليون و400 ألف جنيه.

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المديرية بلغت مبيعاتها العام الماضي 682 بمبلغ مليون و224 ألف جنيه.

وتوقع وكيل الوزارة، زيادة المبيعات في الأيام القادمة بعدما زاد الطلب من أبناء المحافظة الذين حرصوا على المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لمواطني المحافظة على مشاركتهم النبيلة في هذا المشروع العظيم والنبيل، مُشيدًا بدور الأئمة ومديري الإدارات والعاملين بالأوقاف في هذا المشروع.

وقال، وكيل الوزارة، إن الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا هو هدفنا عند التوزيع، موضحًا أن دور الأيتام لها نصيب كل عام من لحوم الأضاحي.


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