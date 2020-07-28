ده حقنا ونعمة من ربنا.. السيسي للمصريين: اطمئنوا قضيتنا في سد النهضة عادلة

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي





وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي، إنه يقدر قلق الشعب، معقبًا: "أنتم قلقانين جدًا على موضوع سد النهضة وأنا معاكم، من حقكم تقلقوا لأن دي حياتنا".





وأضاف: «أنا بطمنكم مش عشان حاجة، لكن عشان عدالة القضية»، متابعًا: «نحن مع إثيوبيا في تحقيق التنمية، لكن دون التأثير على حياتنا».





وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لديها حق قوي في مياه النيل، وأن وجود مياه نهر النيل هو إحدى نعم الله التي لا تنقطع والمستمرة منذ الحضارات القديمة، مدللًا: "الهرم اللي في الجيزة يشهد على مياه النيل".



