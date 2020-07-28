لجنة القيادات تلتقي المتقدمين لوظيفتي مدير إدارة العريش التعليمية ومدير إدارة التعليم الفني

عقدت لجنة القيادات بمحافظة شمال سيناء، اجتماعًا برئاسة اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، لاختيار المتقدمين لشغل وظائف " مدير إدارة العريش التعليمية ومدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.
وأكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه تقدم لوظيفة مدير إدارة العريش التعليمية 17 موظفا ، وتقدم لوظيفة مدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم 4 أشخاص، و التقت اللجنة بجميع المتقدمين ، وجارى تقييمهم لاختيار الأنسب منهم للمنصبين وفقا للقانون المنظم لذلك.
وأضاف الخولي، أن اللجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، المستشار صبري الشوادفي المستشار القانوني للمحافظة، حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم ، واحمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور محمد المرادني ، والدكتور علاء السيد، الأستاذين بجامعة العريش.
بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ، أنه سبق عقد اختبار الكتروني للمتقدمين لشغل الوظيفتين بمركز علوم الحاسب الآلي بالعريش..مشيرًا إلي قيام أعضاء اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظيفتين لاختيار الأنسب منهم للمنصبين.
وأضاف الغندور، أن اللجنة تم عقدها في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وبأمانة فنية من كل من حسن بسيوني، مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة وجمال هيكل مديرية التنظيم والادارة وعبد المعز محمد، مدير الموازنة بادارة الموارد البشرية بالديوان العام.
وأكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه تقدم لوظيفة مدير إدارة العريش التعليمية 17 موظفا ، وتقدم لوظيفة مدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم 4 أشخاص، و التقت اللجنة بجميع المتقدمين ، وجارى تقييمهم لاختيار الأنسب منهم للمنصبين وفقا للقانون المنظم لذلك.
وأضاف الخولي، أن اللجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، المستشار صبري الشوادفي المستشار القانوني للمحافظة، حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم ، واحمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور محمد المرادني ، والدكتور علاء السيد، الأستاذين بجامعة العريش.
بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ، أنه سبق عقد اختبار الكتروني للمتقدمين لشغل الوظيفتين بمركز علوم الحاسب الآلي بالعريش..مشيرًا إلي قيام أعضاء اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظيفتين لاختيار الأنسب منهم للمنصبين.
وأضاف الغندور، أن اللجنة تم عقدها في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وبأمانة فنية من كل من حسن بسيوني، مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة وجمال هيكل مديرية التنظيم والادارة وعبد المعز محمد، مدير الموازنة بادارة الموارد البشرية بالديوان العام.