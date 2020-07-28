لأول مرة ليلا.. ظهور القرش الحوتى بهلول بالغردقة

رصد رواد إحدى الرحلات البحرية بمدينة الغردقة ، ظهور القرش الحوتى بهلول ليلا وهى المرة الأولى التى يظهر فيها ليلا .





و فسر عدد من خبراء البيئة بالبحر الاحمر ومنظمات المجتمع المدنى تكرارا ظهور القرش الحوتى بالغردقة الى وجود بيئة مناسبة له، وتوافر الغذاء وذلك بسبب تحسن البيئة البحرية وإجراءات السلامة والحماية بها مما جعلها مأوى للكائنات البحرية النادرة مثل الدلافين والقرش الحوتي المسالم والذي يعتبر أحد الكائنات المهددة بالانقراض.





وقال صالح جمعة ريس اللنش السياحى الذى رصد القرش بهلول ، انه فوجئ ليلا بظهور القرش وارتفاعه للسطح وكان واضحا بالعين المجرده على سطح البحر مشيرا الى انها هىالمره الأولى التى يرى القرش ليلا.

ومن جانبه قال الباحث الدكتور احمد غلاب الباحث البيئة بمحميات البحر الاحمر ان تكرار ظهور القرش الحوتى وعدد من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض يكشف نجاح الجهود الخاصة، بحماية البيئة البحرية والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة وشئ مهم لترويج السياحة.

وأشار حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة،سابقا أن القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم مهدد بالانقراض والمحظور صيده، حيث انه نادر الظهور ومسالم ويطلق عليه أهالي الغردقة بهلول ويتراوح طوله ما بين 5 إلى 6 أمتار، ويتغذى على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ولا توجد به أسنان.

وكان قد رصد عدد من رواد الرحلات السياحية بمدينة الغردقة، ظهور جديد للقرش الحوتى الملقب بـ«العملاق اللطيف»، تتراوح بين 4 و5 قروش فى عدة مناطق بشواطئ الغردقة وهى فى حالة هدوء نتيجة لنظافة البيئة البحرية، كما أكدت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة فى البحر الأحمر.