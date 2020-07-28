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رياضة

موعد مباراة الأهلى والجونة اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:16 م
الأهلى والجونة
الأهلى والجونة
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عمرو الحلوانى

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وديا اليوم، الثلاثاء، فريق الجونة، بملعب مختار التتش، فى إطار استعداد الفريقين لخوض منافسات الدوري الممتاز والمقرر استئنافه خلال شهر أغسطس المقبل.


ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة الودية بين الأهلى والجونة فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وسيتم إذاعتها عبر قناة "أون تايم سبورت".


ويسعى الأهلى بقيادة مدربه رينيه فايلر إلى مواصلة عروضه القوية خلال فترة إعداده لخوض الدوري بعد الفوز الكبير والعريض الذى حققه فى مباراته الودية الأولى أمام سموحة وفوزه بأربعة أهداف دون رد.


وفى المقابل، يسعى البرتغالى بيدرو بارني، مدرب الجونة، إلى استغلال ودية الأهلى فى تجهيز جميع اللاعبين داخل الفريق للمواجهات المقبلة الصعبة من مسابقة الدوري.

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