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الرئيس السيسي: ربنا يتقبل منى اللى بعمله فى نهضة بلدى.. وكل حاجة هتبقى أمامه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:41 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا قضيتى هقف بيها أمام ربنا، وربنا يتقبل منى اللى بعمله فى نهضة بلدى"، مضيفا: "كل حاجة هتبقى امام ربنا وهدفع تمنها كامل وأخد تمنها منه".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي،خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى،  بشأن ما تعرض له العقار رقم 17 بشارع البرازيل وسفارة البحرين بالزمالك من أضرار وتصدعات بفعل أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلا: "أرجو إننا نطلع تقرير كامل للناس اللى كانت هناك ونعوضهم يا كامل علشان دا ضرر ليهم".


ورد اللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، خلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، قائلا إنه تم الإعلان عن التقرير الفنى الخاص بالعمارة وانه طمأن الناس هناك وقام بالوقوف بجانبهم البارحة، مضيفا: "قابلت سكان العمارة وكلهم متطمنين، وحاليا يتم عمل إجراءات تأمين العمارة وعمل حقن من داخل النفق وحقن من داخل العمارة".
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