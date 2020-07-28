AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسن: الخطيب أمر بعدم ارتداء أحمد فتحي شارة الأهلي نهائيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:43 م
الخطيب وأحمد فتحي
الخطيب وأحمد فتحي
Advertisements
عمرو الحلوانى

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، إن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارا بسحب شارة القيادة من أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والذي سينضم لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.


وأضاف أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "فتحي لن يرتدي شارة قيادة الأهلي في المباريات المقبلة سواء الودية أو مواجهات الدوري وبطولة إفريقيا ، بفرمان من محمود الخطيب رئيس النادي".


وأكد أن الخطيب يرى أن الأحق بإرتداء شارة قيادة الأهلي محمد الشناوي ووليد سليمان وسعد سمير واللاعبين الذين قاموا بالتجديد على بياض.


وأكمل:" فتحي قدم أداءا مشرفا مع الأهلي، وتاريخ كبير داخل النادي ومنتخب مصر، وعدم إرتداء شارة القيادة، لا يقلل منه مطلقا".

 

وأشار أحمد حسن إلى أن الخطيب طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عدم منح الشارة لفتحي مرة أخرى والاهتمام باللاعبين الذين قاموا بالتوقيع على بياض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا الكابتن «17».. أحمد حسن: الكابتنة ليست شارة بل مسئولية.. وانتكاسات منتخب مصر تحوّلت إلى انتصارات | فيديو

محمد الشناوي يحمل شارة قيادة الأهلي بعد رحيل حسام عاشور

أخبار النادي الأهلي.. محمد الشناوي يحمل شارة القيادة.. انتقال لاعب جديد لبيراميدز.. وصفقة موليكا مهددة

ترشيحاتنا

دعاء الصباح في العشر من ذي الحجة يفتح لك أبواب الخير والرزق

أحمد حسن: الخطيب أمر بعدم ارتداء أحمد فتحي شارة الأهلي نهائيا

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

خليكوا أسود..السيسي: سنمر بفترات صعبة وقد يحدث جفاف فى مياه النيل ..فيديو

كشف نفطي جديد في مصر .. إيني الايطالية تعلن إنتاجا جديدا في امتياز جنوب غرب مليحة

اللاعب ينتظر ناديا إنجليزيا كبيرا.. شوبير يكشف عرض الأهلي الخيالي لضم رمضان صبحي نهائيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاجأ العاملين بطلب غريب.. زبون يقتحم مطعمًا بـ سكين في بريطانيا

رد فعل عنيف.. سيدة تبصق في وجه عامل بسبب خلاف حول ارتداء الكمامة.. شاهد

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا