أخبار الأهلي .. انطلاق قناة النادي بعد التطوير .. قرارات جديدة من مجلس الخطيب

~نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الأهلى
يجمعنا بعد فتح قناة الاهلى فى شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت وفقا أحدث التقنيات العالمية.
وافق مجلس إدارة الاهلي علي دفع قيمة الرعاية المستحقة لفريق الشرقية للدخان في صفقة حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول .
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي.
أكد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي الأسبق سعادته بتطوير قناة الأهلي متمنيا لها استكمال النجاح والتوفيق في القادم.
التقط الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صورا تذكارية مع الجمهور خارج مدينة الانتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.
أعلنت قناة الأهلي عن عودتها للظهور من جديد بعد التطوير بأكبر «VIDEO WALL» في استوديوهات مصر، حيث يضم الاستوديو الرئيسي للقناة 190 مترًا شاشات عالية «pixel pitch 2.8»، موزعة على 8 شاشات عملاقة، لاستخدامها في خريطة البرامج المنوعة التي تقدم على شاشتها.
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أن قناة النادي ملك للقلعة الحمراء من خلال شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.
أعلنت قناة الأهلي عن إطلاق خدمة جديدة لجماهير النادي على هامش خطة التطوير، بالإعلان عن أول استوديو تخيلي لنقل صورة حية إلى الجماهير، من خلال النقل المباشر لمباريات الفريق سواء الرسمية أو الودية التي تنقل عبر شاشتها.
كشفت إدارة قناة النادي الأهلي عن الخريطة البرامجية الكاملة بعد التطوير الشامل للقناة، بداية من اليوم، الإثنين، ببث عالي الدقة «HD»، وبمجموعة ضخمة من النجوم التي ستظهر يوميًّا.
انطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة الأهلي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت باستخدام أحدث التقنيات العالمية.