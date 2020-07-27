أخبار الأهلي .. انطلاق قناة النادي بعد التطوير .. قرارات جديدة من مجلس الخطيب

~نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:











دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الأهلى يجمعنا بعد فتح قناة الاهلى فى شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت وفقا أحدث التقنيات العالمية.





وافق مجلس إدارة الاهلي علي دفع قيمة الرعاية المستحقة لفريق الشرقية للدخان في صفقة حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول .









عقد مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي.









أكد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي الأسبق سعادته بتطوير قناة الأهلي متمنيا لها استكمال النجاح والتوفيق في القادم.











التقط الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صورا تذكارية مع الجمهور خارج مدينة الانتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.















