هاشتاج الأهلي يجمعنا رقم 1 على مصر .. ومغردون: ‏يوم ما ابطل أشجعه هاكون ميت





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:





‏ولو هعيش .. احكي فـ تاريخك ده مايكفنيش .. ده تاريخ مليان بطولات ماتتنسيش ..

‎#عودة_قناة_الاهلي

‎#الاهلي_يجمعنا





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‏فخوووووور جداااااا اني اهلاووووووي

أمسية عالمية وافتتاح عالمي في قناة النادي العالمي

حط اسم الأهلي في اي حتة واي مكان وانت تنجح لوحدك .

‎#الاهلي_يجمعنا

‎#عودة_قناة_الاهلي









‏‎#الاهلي_يجمعنا

ومين فيكي يا مصر مش بيتفرج على قناة الأهلي الآن الليلة عيد يا أهلاوية





‏يوم ما ابطل اشجعه هاكون ميت اكيد ‎#الاهلي_يجمعنا









‏آنِهّ آلَآهّلَيَ يَآ سِآدٍهّ حًآجّهّ تٌشُرفُ کْلَ مًآ هوٌ آهّلَآوٌيَ ‎#الاهلي_يجمعنا









‏مبروك لجماهير ومتابعي ‎#قناة_الأهلي الإنطلاقة الجديدة للقناة وان شاء الله تكون علي مستوي طموحات و تمنيات الأهلاوية في كل مكان

‎#عودة_قناة_الاهلي

‎#الاهلي_يجمعنا

‎#الاهلاوي_مش_هيسبنا









‏‎#الاهلي_يجمعنا

بداية موفقة للقناة بفضل الله.

القادم افضل إن شاء الله