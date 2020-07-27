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رياضة

هاشتاج الأهلي يجمعنا رقم 1 على مصر .. ومغردون: ‏يوم ما ابطل أشجعه هاكون ميت

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الأهلى يجمعنا بعد فتح قناة الاهلى فى شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت وفقا أحدث التقنيات العالمية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى: 

‏ولو هعيش .. احكي فـ تاريخك ده مايكفنيش .. ده تاريخ مليان بطولات ماتتنسيش ..
‎#عودة_قناة_الاهلي
‎#الاهلي_يجمعنا

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‏فخوووووور جداااااا اني اهلاووووووي 
أمسية عالمية وافتتاح عالمي في قناة النادي العالمي 
حط اسم الأهلي في اي حتة واي مكان وانت تنجح لوحدك .
‎#الاهلي_يجمعنا 
‎#عودة_قناة_الاهلي


‏‎#الاهلي_يجمعنا
ومين فيكي يا مصر مش بيتفرج على قناة الأهلي الآن الليلة عيد يا أهلاوية 

‏يوم ما ابطل اشجعه هاكون ميت اكيد ‎#الاهلي_يجمعنا


‏آنِهّ آلَآهّلَيَ يَآ سِآدٍهّ حًآجّهّ تٌشُرفُ کْلَ مًآ هوٌ آهّلَآوٌيَ ‎#الاهلي_يجمعنا 


‏مبروك لجماهير ومتابعي ‎#قناة_الأهلي الإنطلاقة الجديدة للقناة وان شاء الله تكون علي مستوي طموحات و تمنيات الأهلاوية في كل مكان
‎#عودة_قناة_الاهلي 
‎#الاهلي_يجمعنا 
‎#الاهلاوي_مش_هيسبنا


‏‎#الاهلي_يجمعنا
بداية موفقة للقناة بفضل الله.
القادم افضل إن شاء الله
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