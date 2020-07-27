هاشتاج الأهلي يجمعنا رقم 1 على مصر .. ومغردون: ‏يوم ما ابطل أشجعه هاكون ميت

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الأهلى يجمعنا بعد فتح قناة الاهلى فى شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت وفقا أحدث التقنيات العالمية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:
ولو هعيش .. احكي فـ تاريخك ده مايكفنيش .. ده تاريخ مليان بطولات ماتتنسيش ..
#عودة_قناة_الاهلي
#الاهلي_يجمعنا
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فخوووووور جداااااا اني اهلاووووووي
أمسية عالمية وافتتاح عالمي في قناة النادي العالمي
حط اسم الأهلي في اي حتة واي مكان وانت تنجح لوحدك .
#الاهلي_يجمعنا
#عودة_قناة_الاهلي
#الاهلي_يجمعنا
ومين فيكي يا مصر مش بيتفرج على قناة الأهلي الآن الليلة عيد يا أهلاوية
يوم ما ابطل اشجعه هاكون ميت اكيد #الاهلي_يجمعنا
آنِهّ آلَآهّلَيَ يَآ سِآدٍهّ حًآجّهّ تٌشُرفُ کْلَ مًآ هوٌ آهّلَآوٌيَ #الاهلي_يجمعنا
مبروك لجماهير ومتابعي #قناة_الأهلي الإنطلاقة الجديدة للقناة وان شاء الله تكون علي مستوي طموحات و تمنيات الأهلاوية في كل مكان
#عودة_قناة_الاهلي
#الاهلي_يجمعنا
#الاهلاوي_مش_هيسبنا
#الاهلي_يجمعنا
بداية موفقة للقناة بفضل الله.
القادم افضل إن شاء الله