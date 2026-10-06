قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول
مقذوف حربي يضرب سفينة ترفع علم بنما.. والهند تعلن إصابة 11 من مواطنيها
من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح
أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد.. قائد البرتغال يشترط رحيل المدرب للعودة للمنتخب
حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية
برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية
البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري جازان ونجران
موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات.. كم يوما يتبقى؟
ننشر نتائج انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ
1400 كارت.. طبيب نفسي ويُشهر البطاقات بكثرة| مفاجآت عن حكم مباراة القمة
يورونيوز: احتجاجات الإسكان في برشلونة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة
قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آخرها «شلة ليبون».. أعمال أدبية تتحول لمسلسلات وأعمال فنية

فريق عمل مسلسل شلة ليبون
فريق عمل مسلسل شلة ليبون
أحمد البهى

خلال الساعات القليلة الماضية، تم الإعلان عن تحويل رواية “شلة ليبون” إلى عمل درامي، لتنضم بذلك الي سلسلة الروايات المقرر أن يراها المشاهد على الشاشة خلال الفترة القادمة.

شلة ليبون

واحدة من أنجح الروايات التى صدرت خلال الخمس سنوات الماضية، وقد تم الإعلان عن تقديمها فى مسلسل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة، من إخراج أحمد صقر، وسيناريو وحوار غادة عبد العال.

أولاد حارتنا

كما يستعد الفنان عمرو سعد لتقديم رواية «أولاد حارتنا» للأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ، في عمل فني جديد من المقرر عرضه عبر منصات عالمية، ليكون الأول من نوعه الذي تخرج به الرواية المثيرة للجدل إلى النور في إطار درامي، وتنقله منصات عالمية.

واشترى عمرو سعد حقوق ملكية رواية «أولاد حارتنا» من أسرة الأديب الراحل نجيب محفوظ، ويتفاوض حاليًا مع جهات إنتاج عالمية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ العمل الفني الكبير.

ويكتفي عمرو سعد بالظهور كمنتج للعمل، فيما يتولى المخرج محمد ياسين إخراجه.

موسم صيد الغزلان

كما يستعين الفنان أحمد مكي برواية «موسم صيد الغزلان» للكاتب أحمد مراد، لتقديمها في مسلسل درامي من المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027.

وتعد رواية «موسم صيد الغزلان» السادسة في مسيرة أحمد مراد الروائية، وصدرت عن دار الشروق للنشر عام 2017، وتتكون من 333 صفحة من القطع الصغير.

وتدور أحداث الرواية في المستقبل، وتمزج بين الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق.

رواية شلة ليبون شلة ليبون أولاد حارتنا موسم صيد الغزلان عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

محمد هاني

متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

الرئيس السادات

لسه الحكاية ما خلصتش.. سهير جودة تستعيد أسرار وحكايات نصر أكتوبر

٦ اكتوبر

لكل أم وأب.. كيف تحتفل بذكرى نصر 6 أكتوبر مع أطفالك؟ أفكار بسيطة تغرس حب الوطن

البطاطا

وصفة شتوية سهلة.. طريقة عمل البطاطا بالكريمة في الفرن

بالصور

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد