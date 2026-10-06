آخرها «شلة ليبون».. أعمال أدبية تتحول لمسلسلات وأعمال فنية

خلال الساعات القليلة الماضية، تم الإعلان عن تحويل رواية “شلة ليبون” إلى عمل درامي، لتنضم بذلك الي سلسلة الروايات المقرر أن يراها المشاهد على الشاشة خلال الفترة القادمة.

شلة ليبون

واحدة من أنجح الروايات التى صدرت خلال الخمس سنوات الماضية، وقد تم الإعلان عن تقديمها فى مسلسل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة، من إخراج أحمد صقر، وسيناريو وحوار غادة عبد العال.

أولاد حارتنا

كما يستعد الفنان عمرو سعد لتقديم رواية «أولاد حارتنا» للأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ، في عمل فني جديد من المقرر عرضه عبر منصات عالمية، ليكون الأول من نوعه الذي تخرج به الرواية المثيرة للجدل إلى النور في إطار درامي، وتنقله منصات عالمية.

واشترى عمرو سعد حقوق ملكية رواية «أولاد حارتنا» من أسرة الأديب الراحل نجيب محفوظ، ويتفاوض حاليًا مع جهات إنتاج عالمية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ العمل الفني الكبير.

ويكتفي عمرو سعد بالظهور كمنتج للعمل، فيما يتولى المخرج محمد ياسين إخراجه.

موسم صيد الغزلان

كما يستعين الفنان أحمد مكي برواية «موسم صيد الغزلان» للكاتب أحمد مراد، لتقديمها في مسلسل درامي من المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027.

وتعد رواية «موسم صيد الغزلان» السادسة في مسيرة أحمد مراد الروائية، وصدرت عن دار الشروق للنشر عام 2017، وتتكون من 333 صفحة من القطع الصغير.

وتدور أحداث الرواية في المستقبل، وتمزج بين الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق.