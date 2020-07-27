مانويل جوزيه: تطوير قناة الأهلي سيدفع النادي نحو العالمية

أكد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي الأسبق سعادته بتطوير قناة الأهلي متمنيا لها استكمال النجاح والتوفيق في القادم.

وأضاف جوزيه في تصريحات لبرنامج "الاستديو التحليلي " الذي يقدمه أيمن شوقي عبر قناة الأهلي أن تطوير القناة سيساعد النادي اكثر في زيادة النجاح و الاستمرار فيه.





وأوضح جوزيه أن تطوير قناة الأهلي سيساهم في دفع النادي نحو العالمية من خلال رفع اسمه في جميع أنحاء العالم وخاصة في العالم العربي.

وشدد جوزيه علي أن إنشاء قناة الأهلي في عهده كان دافعا كبيرا له ليستمر في الإنجازات من خلال تغطيتها لفوزه المتتالي مع الفريق في ذلك الوقت.

وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة الأهلي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.